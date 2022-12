Saint gobain : Jefferies relève sa recommandation à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours amélioré de 41,4 à 65 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyses américain estime que la perspective d'une rénovation 'verte' des immeubles existants liée aux objectifs de la COP27 devrait permettre au fabricant de matériaux de construction de générer une croissance supérieure à celle du marché, au moins jusqu'en 2030.



S'il s'attend à un exercice 2023 'difficile' pour les acteurs du secteur de la construction, il estime que ce scénario est déjà reflété dans les prévisions du marché et dans la valorisation boursière du groupe français.



Par la suite, un retour à une croissance des volumes, une surperformance vis-à-vis du reste du marché et la bonne résistance de ses marges devraient favoriser une revalorisation 'significative' du titre, conclut Jefferies.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.