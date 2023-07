Saint gobain : Jefferies confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 80,50 E avant l'annonce des résultats du 1er semestre 2023 attendus après clôture le 26 juillet.



' L'effet de levier des prix et les prévisions déjà revues à la baisse concernant l'inflation des coûts devraient rassurer sur les prévisions d'EBIT du premier semestre, ce qui laisse les prévisions du deuxième semestre 23 inchangées et un potentiel de hausse du consensus de l'exercice 23 ' indique le bureau d'analyses.



Le Groupe a confirmé viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique ' Grow & Impact '. Au premier semestre 2023, le Groupe anticipe une marge d'exploitation à deux chiffres.



