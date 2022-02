Saint gobain : Hausse de 91,5% du résultat net courant 2021

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 44.1 MdsE au titre de l'exercice 2021, en hausse de 15.8% par rapport à l'exercice précédent - ou de +18.4% en données comparables.



Entre 2020 et 2021, l'EBITDA ressort en hausse de 40.5%, à 6.2 MdsE, tandis que le résultat opérationnel s'établit à 3.9 MdsE, en hausse de 175%.



Le résultat net part du groupe s'établit finalement à 2.5 MdsE, surpassant largement le gain de 456 ME enregistré un an plus tôt, soit une hausse de 453%. Le BNPA ressort ainsi à 4.79 euros, en hausse de 463%.



Le résultat net courant ressort quant à lui en hausse de 91.5%, à 2.8 MdsE, soit un BNPA courant de 5.35 euros (+95.3%).



En 2022, le groupe s'attend à redistribuer à ses actionnaires un montant total supérieur à 1,2 milliard d'euros. Un dividende de 1.63 euro/action, en hausse de 23%, sera ainsi proposé lors de l'AG du 2 juin.



' Dans un contexte de marchés structurellement porteurs, Saint-Gobain vise une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables ', fait savoir le groupe.



