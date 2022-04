Saint gobain : Hausse de 16,4% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 12 MdsE au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 16.4% à structure et change comparables par rapport à la même période un an plus tôt, grâce à ' une croissance interne très dynamique sur des marchés sous-jacents porteurs '.



La hausse des prix continue à accélérer à +14,5% permettant au Groupe de générer un écart prix-coûts positif au premier trimestre. Le groupe se dit ainsi ' confiant ' quant à sa capacité à compenser l'inflation prévue sur les matières premières et l'énergie sur l'ensemble de l'année 2022.



' Malgré un environnement géopolitique difficile, associé à des perturbations persistantes sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, le Groupe devrait continuer à tirer le meilleur parti en 2022 de la bonne dynamique de ses principaux marchés ', assure-t-il.



Saint-Gobain rappelle d'ailleurs ne pas avoir d'activité industrielle en Ukraine, et précise que la Russie ne représente que 0,5% environ de son chiffre d'affaires en 2021.



Dans ce contexte, Saint-Gobain confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables.



Les investissements industriels devraient s'établir autour de 1,8 milliard d'euros, en ligne avec l'objectif du Groupe de se situer entre 3,5% et 4,5% du chiffre d'affaires, ' avec une allocation rigoureuse sur les marchés à forte croissance et la transformation digitale ', précise le groupe.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.