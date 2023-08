Saint gobain : Feu vert à une acquisition au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir obtenu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour l'acquisition de Building Products of Canada, producteur de bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada.



L'opération, annoncée le 12 juin dernier, devrait être finalisée le 1er septembre et permettra au groupe français de matériaux de construction de franchir une nouvelle étape pour renforcer son leadership dans la construction durable au Canada.



Building Products of Canada complète en effet l'offre de solutions extérieures de Saint-Gobain dans le pays, renforçant ainsi les activités existantes de CertainTeed Canada, déjà leader dans les solutions intérieures (gypse, isolation, plafonds).



