Saint gobain : Du verre plat produit avec de l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique être le premier industriel au monde à avoir réalisé une production test de verre plat avec plus de 30% d'hydrogène lors d'essais de Recherche & Développement (R&D) sur le site d'Herzogenrath, en Allemagne.



Cette première mondiale prouve la faisabilité technique de la fabrication de verre plat avec une part significative d'hydrogène et renforce le positionnement de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable.



Cette réalisation a été rendue possible grâce à un programme de R&D lancé en 2022. L'analyse des données issues de ces tests permettra de déployer l'utilisation d'hydrogène bas carbone lorsqu'il sera disponible en quantité suffisante.



