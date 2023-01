Saint gobain : Deux acquisitions en chimie de construction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain, via sa filiale Chryso, annonce avoir finalisé l'acquisition de Matchem et signé un accord exclusif en vue d'acquérir IDP Chemicals, deux sociétés positionnées sur les segments porteurs du bâtiment et des infrastructures au Brésil et en Egypte.



'Ces acquisitions vont permettre à Saint-Gobain de renforcer sa position dans la chimie du bâtiment, notamment dans les adjuvants pour béton qui sont essentiels dans la décarbonation de la construction', souligne le groupe français.



Matchem emploie environ 50 personnes sur deux sites au Brésil et a généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2022. Avec Quartzolit, TekBond et GCP Applied Technologies, il complètera l'offre de Saint-Gobain dans le pays.



IDP Chemicals, licencié de Chryso depuis 2018, emploie 25 personnes sur un site et est bien positionné pour accompagner la dynamique de la construction en Egypte. Cette acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023.



