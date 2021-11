Saint gobain : Deux acquisitions au Kenya et à Maurice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une usine de gypse à Nairobi, au Kenya, premier site de production du groupe français dans ce pays, et sur lequel il prévoit par ailleurs d'investir dans une ligne de production de chimie de la construction.



Le fournisseur de matériaux de construction a également fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans a.b.e. Mauritius, acteur de premier plan - licencié de Chryso - dans les mortiers techniques, additifs et produits imperméabilisants à Maurice.



Par ces acquisitions, qui s'inscrivent dans son plan 'Grow & Impact', Saint-Gobain porte son empreinte industrielle en Afrique à 12 pays et 29 sites industriels - dont neuf nouvelles usines qui ont été ouvertes au cours des deux dernières années.



