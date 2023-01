Saint gobain : Dans le vert, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de surperformance sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 60 à 70 euros.



Alors que les résultats 2022 seront présentés le 23 février, le bureau d'analyses estime que le groupe pourrait enregistrer 'un bon T4' compte tenu de tendances 'globalement en ligne avec le T3'.



'Nous tablons sur un CA T4 de 12 746 ME en progression de 13.5% (+11.0% à pcc : prix +13.0%, volume -2.0%) et sur un résultat opérationnel de 5 265 ME en progression de 17% par rapport à l'année dernière', indique le broker.



Selon Oddo, Saint-Gobain fait partie des grands gagnants dans le rebond du marché tiré par la baisse des prix du gaz et d'indicateurs macroéconomiques moins mauvais.



'Nous restons globalement convaincus que les changements des dernières années ne sont pas encore intégrés à leur juste valeur (green deal, profil ESG durable, pricing power fort, changement du profil du groupe via des acquisitions et nouvelles cessions emblématiques)', conclut l'analyste.



