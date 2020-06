Saint gobain : Création d'un centre de formation d'apprentis

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la création de son propre centre de formation d'apprentis (CFA) afin de former des jeunes à ses métiers et de répondre à ses besoins de recrutement, en particulier sur les métiers à forte volumétrie, ou au contraire en tension ou émergents.



Dès octobre prochain, ce CFA accueillera 70 candidats répartis dans deux promotions : 'Commerce et marketing', qui regroupera 50 jeunes à Paris et Toulouse, et 'Maintenance industrielle', qui rassemblera 20 élèves à Lyon.



L'ambition du groupe de matériaux de construction est de porter à 250 le nombre d'apprentis formés par son CFA chaque année, à horizon trois-cinq ans, et d'ouvrir de nouvelles filières d'apprentissage industrielles, logistiques ou commerciales.



