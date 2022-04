Saint gobain : Cession de Tadmar en Pologne

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un accord en vue de la cession de Tadmar, son activité de distribution spécialisée en plomberie, chauffage et sanitaire en Pologne, à la société polonaise 3W.



Tadmar a généré un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros en 2021. L'entreprise opère environ 50 points de vente, 2 centres logistiques et emploie 460 personnes.



La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu d'ici fin 2022.



