Saint gobain : Cession de l'activité Cristaux et Détecteurs

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce être entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs.



Les négociations sont menées avec le consortium SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie.



Ils ont soumis une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains. La finalisation devrait être réalisée au quatrième trimestre 2022.



L'activité Cristaux et Détecteurs emploie environ 400 personnes, exploite 6 usines (2 en France, 3 aux Etats-Unis et 1 en Inde) et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'EBITDA ajusté d'environ 20%.



