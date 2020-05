Saint gobain : Cède sa participation de 10,75% de Sika

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain, via sa filiale Schenker-Winkler Holding AG (SWH), entame la cession de l'intégralité de sa participation dans Sika d'environ 15,2 millions d'actions représentant 10,75% du capital de Sika.



Cette cession est réalisée au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Le résultat et les termes définitifs du Placement Privé seront annoncés au plus tard le 27 mai 2020. Le règlement-livraison lié au Placement Privé devrait avoir lieu le 29 mai 2020.



