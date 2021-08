Saint gobain : Cède des activités en France et en Allemagne

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir avoir cédé la société française Aurys (20 ME de CA en 2020 avec 145 salariés), spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat, à un ancien manager de Saint-Gobain.



Le Groupe annonce également la cession de la société allemande GVG Deggendorf (20 ME de CA en 2020 avec 160 salariés) spécialisée dans le verre trempé, au groupe suisse Arbonia.



Saint-Gobain assure que 'ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.'



