Saint gobain : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur Saint-Gobain, qu'il fait passer de 49 à 56 euros tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note sectorielle diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier dit s'attendre à une solide saison des résultats de la part des spécialistes européens de la construction.



'Nous nous attendons à des publications de deuxième trimestre extrêmement favorables au sein du secteur de la construction, avec de solides performances pour tous les groupes que nous suivons, accompagnées de perspectives encourageantes pour le reste de l'exercice', fait-il valoir.



'Le principal défi auquel le secteur doit faire face au second semestre est l'inflation au niveau des coûts, mais nous pensons que tous les groupes suivis s'en sont prémunis au premier semestre via des hausses de prix et cette tendance devrait se poursuivre sur la seconde moitié de l'année', affirme-t-il.



