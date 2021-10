Saint gobain : Augmente sa production au Brésil

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre sur son site de Mogi das Cruzes, près de São Paulo, au Brésil.



' Grâce à cet investissement, Saint-Gobain augmentera sensiblement sa capacité de production de plaques de plâtre au Brésil, ce qui lui permettra de faire face à la demande locale, qui connaît une croissance rapide, et de consolider sa position de leader sur les marchés de la construction légère en Amérique latine ' indique le groupe.



Cette nouvelle ligne émettra 15% de CO2 en moins que la première ligne et accroîtra de 50% l'utilisation de déchets internes.



