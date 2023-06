Saint gobain : Acquisition de HCBI en Malaisie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Hume Cemboard Industries (HCBI), acteur de référence sur le marché de la plaque ciment pour une vaste gamme d'applications (façades, cloisons et plafonds) en Malaisie.



HCBI opère une usine de production et emploie 280 personnes dans l'ouest du pays pour un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros. Son offre, à fort potentiel de croissance, complète parfaitement l'offre existante du groupe français en Malaisie.



Cette acquisition fait suite à celle récente de Best Crete dans la chimie de la construction (solutions de revêtements de sols à base de résine) en Malaisie. Sa finalisation est soumise aux conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin du troisième trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.