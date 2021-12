Saint gobain : Acquisition de GCP Applied Technologies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité des actions de GCP Applied Technologies pour un prix en numéraire de 32 dollars par action, correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars.



'Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires total de plus de quatre milliards d'euros (contre trois milliards précédemment)', explique-t-il.



L'opération a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration. Sa finalisation, soumise à l'accord des actionnaires de GCP et des autorités de concurrence ainsi qu'à d'autres conditions d'usage, devrait avoir lieu d'ici fin 2022.



