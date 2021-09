Saint gobain : Acquisition de Chryso finalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition annoncée le 20 mai de Chryso, groupe spécialisé dans la chimie de la construction, qui rejoint donc ses activités servant le marché de la construction durable au sein des solutions de haute performance.



Chryso fournit des solutions complètes d'additifs pour la construction durable, contribuant à réduire l'empreinte carbone du béton. Il emploie 1.300 personnes pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA d'environ 85 millions.



La valeur d'entreprise de 1.020 millions d'euros représente un multiple de 12 fois l'EBITDA des 12 derniers mois de Chryso de 85 millions et un multiple de 7,6 fois après prise en compte des synergies en année pleine à hauteur de 50 millions en année cinq.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.