Saint gobain : Achat au Canada, Oddo BHF confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain avec un objectif de cours inchangé de 70 euros après que Saint-Gobain a fait l'annonce d'être parvenu à un accord définitif portant sur l'acquisition de Building Products of Canada Corp. pour environ 925 millions d'euros (1325 millions de dollars canadiens).



Building Products of Canada est un acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. Cette société a généré un CA 2022 de 435 MC$ (millions de dollars canadiens) et un EBITDA de 111 MC$.



Selon Oddo BHF, Saint-Gobain devrait bénéficier de synergies importantes compte tenu d'une forte complémentarité avec les produits existants de sa filiale CertainTeed et surtout de Kaycan au Canada.



'Notre business plan de l'acquisition par Saint-Gobain de Building Products of Canada montre un ROCE de près de 10% en 2025 sur la base de la poursuite d'une croissance du marché de 5%', indique l'analyste.





