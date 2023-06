Saint gobain : Accord pour une acquisition au Canada

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de Building Products of Canada Corp., un acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada, pour un montant de 1 325 millions de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d'euros).



Cette opération devrait permettre à Saint-Gobain de renforcer sa position de leader de la construction durable sur le marché canadien.





