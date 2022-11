Saint gobain : Accord d'achat d'énergie verte en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir avoir signé un accord d'achat d'énergie (PPA) avec Endesa, premier fournisseur d'énergie en Espagne.



Cet accord d'une durée de 11 ans entrera en vigueur en 2024, et permettra de couvrir environ 55% des besoins en électricité de Saint-Gobain en

Espagne.



L'électricité fournie par Endesa sera générée par ses sites éoliens, solaires et hydroélectriques.



Au titre de cet accord, Endesa fournira à Saint-Gobain 150 GWh d'énergie renouvelable par an, permettant de réduire les émissions de CO2 de près de 39 000 tonnes par an, souligne Saint-Gobain.





