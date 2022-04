Saint gobain : A renouvelé son partenariat avec HFOT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain North America et sa filiale de produits de construction CertainTeed LLC ont renouvelé leur partenariat avec Homes For Our Troops (HFOT) en tant que fournisseur exclusif de produits de toiture, d'isolation, de plâtre, de bardage, de clôture et de garde-corps.



Le renouvellement de ce partenariat intervient quelques mois seulement après que Saint-Gobain ait annoncé sa stratégie mondiale ' Grow and Impact ', qui consiste à donner la priorité à la responsabilité sociale des entreprises et au bénévolat dans les communautés où l'entreprise est présente.



' Leurs généreux dons de toitures, de cloisons, de revêtements et d'isolants ont été essentiels pour placer 200 vétérans et leurs familles dans des maisons spécialement adaptées à travers les États-Unis ' a déclaré Bill Ivey, vétéran de l'armée américaine et directeur exécutif de HFOT.



