Saint gobain : A inauguré une nouvelle usine en Malaisie

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a inauguré aujourd'hui dans le sud de la Malaisie, dans l'Etat de Johor, une nouvelle usine qui produira des solutions avancées pour le marché de la construction à Singapour et en

Malaisie.



Ces nouvelles installations, sur un site de 50 000 m2, seront dédiées à la fabrication d'une large gamme de solutions d'étanchéité et de chimie de la construction, sans oublier les solutions d'impression 3D.



' Le démarrage du site de Johor, le vingt-huitième en Asie du Sud-Est, marque une étape importante de la stratégie de développement du Groupe dans cette région ' indique la direction.



