Saint gobain : A finalisé la cession d'une activité

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé hier la cession annoncée le 1er septembre 2022 de son activité Cristaux et Détecteurs à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie.



' Cette transaction vise à concentrer les activités des Solutions de Haute Performance du Groupe sur les marchés où Saint-Gobain, grâce à ses positions de leader et à ses capacités d'innovation, permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité ' indique le groupe.



' Elle s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact ' '.



