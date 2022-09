Saint gobain : Multipliant les cessions dans le cadre de son plan stratégique, Saint-Gobain progresse en Bourse

(BFM Bourse) - Saint-Gobain progresse en Bourse vendredi après l'annonce de deux cessions. Le groupe a indiqué jeudi soir être "entré en négociations exclusives" pour la cession de son activité "Cristaux et détecteurs" puis a annoncé vendredi matin la vente de sites de transformation verrière dans le nord-ouest de la France. Le champion français des matériaux de construction multiplie les opérations depuis plusieurs mois dans le cadre de son plan stratégique baptisé "Grow & Impact".

Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé vendredi la cession de sites de transformation verrière dans le nord-ouest de la France "à un groupe d'investisseurs privés menés par d'anciens managers du groupe".

Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest emploie 420 personnes et "a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021", indique le communiqué. Le montant de la cession n'a pas été communiqué.

Cette opération fait suite à la cession de l'activité "Cristaux et détecteurs", annoncée jeudi par Saint-Gobain. Cette branche comprend notamment des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale et la sûreté nucléaire. Saint-Gobain gagnait 1,9% à 40,235 euros vers 11h40 après l'annonce de ces deux opérations en quelques heures.

Deux fonds américains en lice pour le rachat "Cristaux et Détecteurs"

Le groupe a indiqué jeudi être "entré en négociations exclusives" pour la cession de l’activité "Cristaux et Détecteurs" à un consortium mené par SK Capital Partners associé à Edgewater Capital Partners, deux fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie. Ces derniers ont soumis "une offre d'achat ferme et irrévocable pour une valeur d'entreprise de 214 millions de dollars américains", a précisé le groupe.

Saint-Gobain espère finaliser au quatrième trimestre 2022 cette transaction, après une consultation des instances représentatives du personnel et à condition d'obtenir le feu vert des autorités réglementaires.

L'activité emploie environ 400 personnes dans six usines (deux en France, trois aux Etats-Unis et une en Inde) et a généré en 2021 un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros avec une marge d'Ebitda ajusté d'environ 20%. Elle fournit des solutions de détection de radiations pour l'imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l'exploration pétrolière et gazière, et pour la surveillance environnementale, ainsi que des produits à base de saphir pour la médecine, l'industrie, l'électronique et l'aérospatial, a indiqué le groupe.

Saint-Gobain entend, via cette transaction, concentrer les activités de sa division "Solutions de Haute Performance" sur les marchés où le groupe "permet à ses clients d'accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité", dans le cadre de son plan stratégique baptisé "Grow & Impact".

(Avec AFP)

S. S. - ©2022 BFM Bourse