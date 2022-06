Safran : Va équiper les nouvelles cabines d'ITA Airways

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran va réaliser l'équipement des nouvelles cabines d'ITA Airways, la nouvelle compagnie nationale italienne.



ITA Airways s'est engagée dans un vaste programme d'aménagement et de réaménagement de l'intérieur des avions de sa flotte composée d'Airbus A220, A319ceo, A320neo et ceo, A321neo et A330neo.



Safran Seats fournira la totalité des sièges de classe Economie et Premium Economie pour cette nouvelle flotte. Safran Cabin est également présent à bord avec les espaces de repos en soute destinés au personnel naviguant.



L'offre de Safran Cabin est complétée par les Galleys, les équipements de cuisine et les chariots pour assurer un service de restauration à bord.



Safran Passenger Innovations a été également sélectionné par ITA Airways pour la fourniture de systèmes de divertissement et de connectivité.



