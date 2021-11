Safran : Va équiper les dirigeables de Flying Whales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power annonce la signature d'un accord avec Flying Whales qui développe un programme de dirigeable. Le contrat porte sur l'ensemble de la flotte de 150 dirigeables pour les 10 premières années de production.



Cet accord va permettre d'équiper les dirigeables LCA60T en systèmes de génération, distribution et conversion électrique. Safran Electrical & Power fournira l'ensemble des systèmes électriques permettant d'alimenter les équipements et de gérer les réseaux électriques non propulsifs du dirigeable.



Cet aéronef chargera et déchargera jusqu'à 60 tonnes de fret en vol stationnaire. Il est destiné aux marchés du débardage du bois, du fret et du transport exceptionnel.



Flying Whales prévoit le premier vol de son dirigeable fin 2024 et une mise en service début 2026.



