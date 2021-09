Safran : Va équiper les Boeing de Flair Airlines

(CercleFinance.com) - Flair Airlines, a choisi les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper sa flotte de Boeing 737NG et 737MAX.



Safran Landing Systems fournira à Flair Airlines des roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky.



' Cet accord renforce la position de leader mondial de Safran Landing Systems dans le domaine des roues et freins carbone pour les Boeing 737NG et 737MAX, avec plus de 3 500 avions équipés par Safran ou engagés auprès de l'entreprise, chez plus de 100 opérateurs ' indique le groupe.



