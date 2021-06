Safran : Va conduire des études autour du carburant durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran, Airbus, Dassault Aviation, l'ONERA (l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) et le Ministère des Transports annoncent lancer le projet VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux), qui mesurera pour la première fois les émissions d'un avion monocouloir en vol utilisant du carburant d'aviation durable (SAF)



Cette étude vise à analyser la compatibilité du SAF non mélangé avec les moteurs et systèmes de carburant des avions monocouloirs et des avions commerciaux, ainsi qu'avec les moteurs d'hélicoptères fin 2021.



Safran se concentrera sur les études de compatibilité liées à l'adaptation du système de carburant et du moteur pour les avions commerciaux et les hélicoptères, ainsi que sur leur optimisation pour différents types de carburants 100% SAF.





