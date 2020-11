Safran : Signe un contrat avec China Eastern Airlines

(CercleFinance.com) - China Eastern Airlines et CFM International (CFM) ont signé un contrat à l'heure de vol d'une durée de 12 ans couvrant les moteurs LEAP-1A. Les moteurs vont équipés la flotte de 36 A320neo de la compagnie aérienne. Cet accord comprend également la commande de six moteurs de rechange.



Selon les termes de l'accord, CFM garantit les coûts de maintenance sur la base d'un montant en dollar par heure de vol du moteur.



La compagnie aérienne exploite actuellement 41 A320neo équipes par des moteurs LEAP.



' La Chine a toujours été une région clé dans le développement de l'aviation monocouloirs, en particulier dans le contexte actuel de reprise post-Covid-19. ' a déclaré Gaël Méheust, Président-directeur général de CFM.



