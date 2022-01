Safran : Renouvellement du contrat-cadre avec Airbus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Engineering Services annonce poursuivre sa coopération avec Sonovision : les deux sociétés forment un consortium et ont établi 'un partenariat stratégique et privilégié' avec Airbus, portant sur différentes activités d'ingénierie.



L'avionneur vient ainsi de renouveler son contrat-cadre avec le consortium, réaffirmant sa confiance dans la performance et les capacités d'innovation des deux entreprises.



'Le renouvellement de ce contrat nous permet de proposer à Airbus des services d'ingénierie complets — design, manufacturing engineering et customer services — et d'assurer à notre client une continuité de service', explique Sébastien Kim, Responsable Commercial de Safran Engineering Services.



Aux côtés de Sonovision, Safran Engineering Services se dit prêt à apporter de nouvelles solutions avec des projets tels que l'aéronef et l'hélicoptère à faibles émissions, la conception numérique ' Digital Design ', la fabrication et services 4.0, le SCAF (système de combat aérien du futur), l'initiative CityAirbus NextGen, ainsi que différents projets pour l'espace.



