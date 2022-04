Safran : Renouvelle un contrat avec l'État français

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines et la Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) ont renouvelé pour une durée de 10 ans le contrat pour le maintien en conditions opérationnelles des 1600 moteurs d'hélicoptères de l'État français.



Dénommé Saturne (Soutien avancé des turbines de l'Etat), ce contrat assure la disponibilité et le MRO (maintenance, réparation et révision) des moteurs équipant les hélicoptères de l'Aviation légère de l'Armée de Terre, l'armée de l'Air et de l'Espace, la Marine nationale, la Sécurité Civile, la Gendarmerie Nationale, les Douanes et la DGA Essais en Vol.



' C'est un motif de fierté pour les femmes et les hommes de Safran Helicopter Engines. Cette fierté nous oblige à l'excellence afin de continuer à apporter à l'État le meilleur du meilleur en qualité de service. Nous sommes engagés pour continuer d'assurer une disponibilité moteurs de 100% en métropole, en outre-mer ou en opérations extérieures comme c'est le cas, sans discontinuer, depuis plus de 14 ans ', déclare Franck Saudo, Président de Safran Helicopter Engines.



Le contrat MCO de Safran Helicopter Engines avec l'Etat français a été signé en 2001 et renouvelé une première fois en 2011. Il est piloté depuis le site de Safran à Tarnos.



Ce concept de MCO, Safran Helicopter Engines l'applique à d'autres clients étatiques à l'export, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège et le Portugal.



