Safran : Remboursement anticipé des OCEANE 2023

(CercleFinance.com) - Safran annonce que, à la suite de l'offre en date du 8 juin relative au rachat de ses OCEANE 2023 et son règlement-livraison le 15 juin, le nombre total de titres en circulation représente moins de 15% du nombre d'OCEANE 2023 initialement émises.



Par conséquent, le groupe de hautes technologies va procéder au remboursement anticipé des OCEANE 2023 en vue de leur annulation. Il aura lieu le 19 juillet et les OCEANE 2023 seront remboursées au pair, soit à 140,10 euros par titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel