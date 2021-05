Safran : Réalise un investissement dans SkyFive

(CercleFinance.com) - Safran annonce un investissement dans SkyFive au travers de son fonds Safran Corporate Ventures dédié aux investissements dans de jeunes sociétés technologiques.



Safran Corporate Ventures a mené ce tour de financement en collaboration avec STAR Capital, un gestionnaire de fonds de private equity européen.



' SkyFive fournit des services et technologies de connectivité véritablement haut débit aux compagnies aériennes et autres exploitants d'aéronefs dans le monde, sur la base de sa solution brevetée Air-To-Ground (A2G) qui repose sur des composants standards pour réseaux de téléphonie mobile ' indique le groupe.



