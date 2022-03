Safran : Prend une participation minoritaire dans CAeS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran Corporate Ventures et HydrogenOne Capital Growth annoncent la signature d'un investissement conjoint dans la société Cranfield Aerospace Solutions (CAeS) dans le cadre d'un tour de table de plus de 10 millions de livres sterling.



HGEN investira un montant total de 7 millions de livres sterling et Safran Corporate Ventures 3,5 millions de livres sterling. Grâce à cette prise de participation minoritaire, chaque entreprise disposera d'un siège au conseil d'administration de CAeS.



' La société CAeS est un leader sur le marché aéronautique de la conception et du développement de nouveaux concepts d'aéronefs, de la modification d'appareils existants et de l'intégration de technologies de pointe pour répondre aux enjeux les plus complexes auxquels l'industrie aérospatiale est confrontée aujourd'hui ' indique le groupe.



L'entreprise CAeS s'est récemment recentrée sur son projet Fresson, concept pour les vols commerciaux à propulsion hydrogène-électrique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.