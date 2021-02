Safran : Pénalisé par la baisse d'objectif d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de plus de 2% alors que Crédit Suisse a abaissé son objectif de cours.



L'analyste estime que les résultats de 2020 sont globalement en ligne avec les prévisions de résultat d'exploitation et de FCF.



' Le résultat d'exploitation (ROC) est de 4% supérieur au consensus, avec une marge de 10,2%. Le FCF est en avance de 1 % sur le consensus, à 1 073 millions d'euros ' indique l'analyste.



' Les orientations du groupe sont 10 % en dessous du consensus pour le FCF et 13 % en dessous pour le résultat d'exploitation récurrent '.



' Nous réduisons nos prévisions de recettes de 4 %, le ROC de 13 % et le FCF de -14 % en moyenne sur la période 2021-2024e ' rajoute l'analyste.



L'évaluation de l'objectif s'élève à 97 euros par action (contre 102 euros précédemment). Crédit Suisse confirme sa notation neutre sur la valeur.



