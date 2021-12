Safran : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Safran malgré un objectif de cours réduit de 137 à 131 euros, au lendemain d'une journée investisseurs par le groupe de hautes technologies qu'il qualifie de rassurante.



'Si la pression inflationniste et la dilution du Leap OE paraissent plus fort qu'anticipés à court terme, le positionnement de Safran reste solide et les signaux de normalisation se multiplient', souligne ainsi l'analyste en charge du dossier.



Le bureau d'études met aussi en avant une forte visibilité offerte par la base installée de 23.000 CFM56 2Gen, et note que 'la pandémie a permis de recaler le tuilage entre le CFM et le Leap, ce qui permet d'offrir une croissance ininterrompue au-delà de 2025'.



