Safran : Oddo réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Safran, avec un objectif de cours légèrement réduit de 138 à 137 euros.



Alors que Safran publiera les résultats trimestriels le 29 octobre, Oddo anticipe déjà un chiffre d'affaires de 3786 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse organique de 12,9% qui confirme une progression séquentielle par rapport au 2e trimestre sur l'ensemble des divisions.



Toutefois, pour attendre les attentes du consensus FactSet pour 2021, Safran devra réaliser un 4e trimestre en croissance de 14% par rapport au 4e trimestre 2020.



Selon l'analyste, ce bond semble 'trop important' et Oddo préfère par conséquent réduire son estimation de chiffre d'affaires 2021 de 0,9% (même baisse pour l'estimation de BPA) et se situe 1,6% en-deça du consensus.



