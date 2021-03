Safran : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Safran avec un objectif de cours ramené de 120 à 116 euros, dans le sillage d'une forte réduction de ses estimations P&L à court terme pour le groupe de hautes technologies pour l'aéronautique et la sécurité.



Le bureau d'études explique intégrer notamment une chute des volumes plus forte qu'initialement anticipée dans les équipements et interiors, un redressement plus progressif de l'après-vente dans la propulsion et la dilution potentielle des OCEANE.



'Nous concevons que le consensus est désormais ajusté sur un objectif que l'on peut qualifier de prudent (...) mais nous préférons attendre le point d'inflexion des réservations aériennes qui sera le principal catalyseur pour une accélération de l'après-vente', juge-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.