Safran : Nouvelle directrice de la communication

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Kate Philipps en tant que directrice de la communication groupe Safran à compter du 2 mai 2021, en remplacement de Pascale Dubois qui quitte le Groupe. Kate Philipps est membre du Comité Exécutif du Groupe.



Kate Philippsa débuté sa carrière en 1987 au Ministère de l'Industrie et du Commerce britannique, basée à Londres et Bruxelles. Depuis 2012, elle exerce comme Directrice de la Communication de l'équipementier Faurecia et membre du Comité Exécutif.



Kate Philipps, 56 ans, est diplômée de l'Université d'Oxford (1986) et titulaire d'un MBA de l'Insead (1991).





