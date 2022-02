Safran : Nouveau site de MRO de nacelles en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lors du salon de Singapour, Safran annonce l'ouverture d'un nouveau site de maintenance, réparation et révision (MRO) de nacelles, situé à Suzhou en Chine. Actuellement en cours d'aménagement, il sera opérationnel au deuxième trimestre 2022.



Localisée au coeur de la zone franche de Suzhou, à une heure de Shanghai, la station de réparation de 5.200m2 est une société détenue par Safran Nacelles et implantée sur un campus Safran qui lui permet de bénéficier de services partagés.



Ce nouveau site complète ainsi le réseau MRO de la société qui couvre déjà l'Europe, le Moyen-Orient, la péninsule indienne et le continent américain. Il servira aussi au stockage des grands composants des nacelles pour toute la région Asie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.