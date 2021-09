Safran : Nomination d'un nouveau directeur financier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran fait part de la nomination, à compter du 1er janvier 2022, de Pascal Bantegnie comme directeur financier groupe et membre du comex, également en charge des fusions-acquisitions et de l'immobilier.



Il succède à Bernard Delpit qui, après environ sept ans passés dans le groupe en tant que directeur financier, a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière à l'extérieur de Safran. Bernard Delpit accompagnera la phase de transition jusqu'à la fin de l'année.



Pascal Bantegnie a rejoint Safran en septembre 2009 en tant que directeur de la communication financière. En juillet 2018, il a été nommé trésorier du groupe, puis a pris également, en mars 2020, la responsabilité des financements de Safran.



