Safran : Motorise un hélicoptère Leonardo volant avec du SAF

(CercleFinance.com) - L'AW149 Common Platform Demonstrator de Leonardo, motorisé par le Aneto-1K de Safran, a volé avec du carburant aérien durable (SAF), le 12 novembre dernier, entre Bristol et Yeovil au Royaume-Uni, fait savoir Safran aujourd'hui.



Durant ce vol, les moteurs de l'hélicoptère ont donc fonctionné avec du biocarburant fabriqué à partir de résidus et de déchets issus de l'économie circulaire, plus précisément d'huile de cuisson usagée.



Le moteur de la société française offre à l'AW149 un niveau de puissance sans équivalent, ' ce qui élargit son éventail de missions dans les environnements les plus difficiles ', assure Safran.



L'utilisation de SAF, avec un taux d'incorporation de 100 %, permettrait de réduire jusqu'à 80 % les émissions de CO2. Safran envisage d'ailleurs l'utilisation complète de SAF ' d'ici quelques années '.





