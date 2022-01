Safran : Morgan Stanley relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Safran, portée de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', dans le cadre d'une étude consacrée au secteur européen de l'aéronautique.



Dans sa note, la banque d'affaires américaine dit s'attendre à un redressement en demi-teinte du trafic passagers en 2022, avec une reprise 'robuste' au niveau des vols domestiques mais un rebond 'plus lent' au niveau du long-courrier.



Concernant Safran, Morgan Stanley estime que les mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans les cours, tout au moins en partie, et juge 'rassurantes' les perspectives communiqués à l'occasion de la dernière journée d'investisseurs.



Son objectif de cours est relevé en conséquence de 100 à 109 euros.



