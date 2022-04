Safran : Modernisera la flotte d'ATSG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Transport Services Group (ATSG), le plus grand loueur d'avions cargos au monde et premier fournisseur de services de transport de fret aérien a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour moderniser plus de trente Boeing 767 cargos opérant pour le compte de compagnies aériennes filiales.



Dans le cadre de cet accord à long-terme, Safran Landing Systems fournira les roues et freins carbone, les pièces de rechange et assurera les échanges de puits de chaleur de même que l'ensemble des opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des freins.



' Cette décision résulte de notre stratégie visant à assurer notre amélioration continue, tirer parti d'économies d'échelle et sécuriser nos partenariats clefs afin de soutenir notre flotte croissante. Cette relation avec Safran Landing Systems renforce la capacité d'ATSG à fournir à ses clients un service de pointe ', souligne Ed Koharik, chef de l'exploitation d'ATSG.



' Ce nouveau partenariat à long terme, avec un opérateur de fret américain de premier plan, est une étape importante qui renforce notre position de leader mondial des freins carbone sur le marché en pleine croissance du Boeing 767 cargo ', se réjouit Nicolas Potier, Directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.