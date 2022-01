Safran : Les objectifs de cours des analystes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 14% en un mois et affiche un gain de plus de 4% depuis le 1er janvier 2022.



Barclays a relevé ce matin son objectif de cours sur Safran, qu'il porte de 130 à 134 euros, avant la parution le 24 février prochain des résultats annuels 2021 de l'équipementier aéronautique français.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier se déclare plus confiant quant aux perspectives de ventes de l'activité de réparation et de pièces détachées ('aftermarket') pour ce qui concerne 2022, un scénario qu'il associe à une amélioration des marges.



S'il reconnaît que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels et s'il voit le cours de Bourse s'apprécier à l'issue du cycle en cours, Barclays indique percevoir d'autres opportunités plus intéressantes au sein du secteur et maintient en conséquence sa recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre.



Berenberg a ramené vendredi dernier son objectif de cours sur Safran, qu'il fait passer de 150 à 140 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre de l'équipementier aéronautique français.



Dans une note de recherche, le courtier allemand rappelle un dicton selon lequel 'tout vient à point à qui sait attendre'.



'Safran demeure un acteur de qualité pour jouer le redressement du trafic aérien et même si la propagation d'Omicron présente un risque sur le court terme, nous pensons que le variant ne va pas affecter la reprise qui se profile au cours des années qui viennent', écrit Berenberg dans l'étude.



Le broker explique toutefois préférer revoir à la baisse ses estimations de résultats en raison de l'apparition de la mutation du coronavirus, tablant désormais sur une reprise plus tardive que précédemment anticipée.



