Safran : Le titre s'envole, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Safran gagne plus de 4% à Paris, soutenu par une analyse d'AlphaValue qui a relevé aujourd'hui sa note sur le titre, passant de 'alléger' à 'accumuler' avec un objectif de cours rehaussé de 100 à 112 euros.



Dans une note diffusée dans l'après-midi, le bureau d'études indépendant explique son relèvement par l'intégration, au sein de son modèle de valorisation, d'un plus grand nombre d'acteurs du marché de l'aéronautique.



Et s'il dit redouter des retards de production concernant les moteurs Leap du fait des pénuries de main d'oeuvre et des difficultés d'approvisionnement, AlphaValue estime que ces éléments sont d'ores et déjà intégrés dans le cours de Bourse.



'De notre point de vue, les perspectives de long terme demeurent attractives, même s'il pourrait y a voir des périodes difficiles à plus court terme', prévient-il, ajoutant néanmoins que la vigueur du dollar devrait permettre de compenser les tensions inflationnistes.



