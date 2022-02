Safran : Essais sur la motorisation à hydrogène avec Airbus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un partenariat avec CFM International, coentreprise à 50/50 entre GE et Safran Aircraft Engines, afin de démontrer la faisabilité en vol d'un système de propulsion à hydrogène.



Ce programme vise à tester au sol et en vol un moteur à combustion directe alimenté à l'hydrogène dans l'optique de la mise en service d'un avion zéro émission d'ici à 2035.



Airbus définira les spécifications du système de propulsion à hydrogène, supervisera les essais en vol, et fournira un banc d'essais qui permettra de tester le moteur à hydrogène en phase de croisière.



'Depuis la présentation de nos concepts ZEROe en septembre 2020, cette étape est l'une des avancées les plus significatives chez Airbus pour permettre l'avènement du vol à hydrogène ', a déclaré Sabine Klauke, Chief Technical Officer d'Airbus.



