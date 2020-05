Safran : En baisse, un broker n'est plus à 'Sous-performance'

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Safran recule ce mardi de -1%, alors que l'analyste Jefferies a annoncé revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Safran, passant de 'Sous-performance' à 'Conserver'.



'Les 6 à 12 prochains mois pourraient être une occasion en or pour nous de parvenir à une conclusion sur la qualité du revenu et du FCF, d'une manière ou d'une autre', estime le broker.



Jefferies fixe cependant son objectif à 75 euros, après 120 euros.



